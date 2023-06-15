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Баскетбол

Сакраменто Леня провел переговоры с Вашингтоном по поводу обмена Била

Украинец может стать одноклубником трехкратного участника Матча всех звезд.
Вчера, 23:04
Брэдли Бил / Getty Images
Брэдли Бил / Getty Images

Сакраменто провел предварительные переговоры с Вашингтоном относительно потенциально обмена Брэдли Била.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, команда Алексея Леня заинтересована в 29-летнем защитнике Уизардс.

Считается, что сам Бил готов рассмотреть возможность переезда в Калифорнию, однако на данный момент у команд нет никаких дальнейших планов по переговорам.

Напомним, что недавно стало известно, что Вашингтон и Брэдли Бил будут вместе искать новую команду для игрока, если организация решит уйти в перестройку.

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При этом в действующем контракте баскетболиста есть пункт, по которому он сможет наложить вето на любой свой переход, который ему не понравится.

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