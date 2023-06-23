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Баскетбол

Вембаньяма - о драфте в Сан-Антонио: Самые долгие пять минут в моей жизни

Первый пик драфта 2023 года поделился своими эмоциями от того, что он стал игроком НБА.
Сегодня, 14:03
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В ночь на пятницу, 23 июня, в Бруклине прошел традиционный драфт НБА. Под первым пиком Сан-Антонио ожидаемо выбрал центрового Метрополитанс-92 Виктора Вембаньяму.

После того, как его задрафтовала команда Грегга Поповича, 19-летний француз не смог сдержать слез.

"Я не могу это описать. Одно из лучших чувств в моей жизни. Наверное, лучшая ночь в моей жизни. Я так долго мечтал об этом. Это сбывшаяся мечта. Это невероятно", - цитирует Вембаньяму ESPN.

Сперс использовали все пять минут, которые у них были, прежде чем сделать официальный выбор в пользу главного таланта поколения - Вембаньяма назвал это "самыми длинными пятью минутами" в своей жизни.

Источник: Getty Images

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"Именно тогда у меня начали появляться бабочки в животе, и именно тогда я заметил, как моя семья замолкла. Все смотрели на часы. Потом меня позвали, и я пошел. Меня поздравило много людей. Я увидел Адама Сильвера, снова пожал ему руку, обнял его".

В Сан-Антонио в AT&T Center фанаты взорвались, когда было объявлено имя Вембаньямы.

"Мне нужно увидеть кадры этого. Мое сообщение им: я собираюсь выложиться на 100%, сделать все, что в моих силах, чтобы эта франшиза побеждала, чтобы оказать влияние на нее, фанатскую базу и сообщество".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего драфта НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс драфт НБА

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