НБА: Селтикс потерял важного игрока, получив драфт-пики в трехстороннем обмене

Сразу три команды Национальной баскетбольной ассоциации приняли участие в большом обмене – Даллас Маверикс, Сан-Антонио Сперс и Бостон Селтикс.

Главным активом, несомненно, стал форвард Грант Уильямс, которого обменяли по системе sign and trade, баскетболист подписал соглашение на 4 года и $54,000,000, а затем сразу перебрался в Даллас.

Детали обмена между Сан-Антонио и Бостоном, Далласом.

Даллас получил: Грант Уильямс от Селтикс

Сан-Антонио получил: Реджи Буллок от Маверикс, обмен пиками первого раунда с Далласом

Бостон получил: пики второго раунда 2024, 2025 и 2028 раунда

Напомним, что на ISPORT доступен список всех обменов команд НБА во время нынешнего межсезонья.