НБА: Селтикс потерял важного игрока, получив драфт-пики в трехстороннем обмене
Бостон, Сан-Антонио и Даллас провели трейд.
Сразу три команды Национальной баскетбольной ассоциации приняли участие в большом обмене – Даллас Маверикс, Сан-Антонио Сперс и Бостон Селтикс.
Главным активом, несомненно, стал форвард Грант Уильямс, которого обменяли по системе sign and trade, баскетболист подписал соглашение на 4 года и $54,000,000, а затем сразу перебрался в Даллас.
Детали обмена между Сан-Антонио и Бостоном, Далласом.
- Даллас получил: Грант Уильямс от Селтикс
- Сан-Антонио получил: Реджи Буллок от Маверикс, обмен пиками первого раунда с Далласом
- Бостон получил: пики второго раунда 2024, 2025 и 2028 раунда
Напомним, что на ISPORT доступен список всех обменов команд НБА во время нынешнего межсезонья.