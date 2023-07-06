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Баскетбол

НБА: Селтикс потерял важного игрока, получив драфт-пики в трехстороннем обмене

Бостон, Сан-Антонио и Даллас провели трейд.
Сегодня, 08:40
Грант Уильямс / Getty Images
Грант Уильямс / Getty Images

Сразу три команды Национальной баскетбольной ассоциации приняли участие в большом обмене – Даллас Маверикс, Сан-Антонио Сперс и Бостон Селтикс.

Главным активом, несомненно, стал форвард Грант Уильямс, которого обменяли по системе sign and trade, баскетболист подписал соглашение на 4 года и $54,000,000, а затем сразу перебрался в Даллас.

Детали обмена между Сан-Антонио и Бостоном, Далласом.

  • Даллас получил: Грант Уильямс от Селтикс
  • Сан-Антонио получил: Реджи Буллок от Маверикс, обмен пиками первого раунда с Далласом
  • Бостон получил: пики второго раунда 2024, 2025 и 2028 раунда

Напомним, что на ISPORT доступен список всех обменов команд НБА во время нынешнего межсезонья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Даллас Маверикс

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