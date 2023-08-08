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Баскетбол

Атланта предложила Торонто обмен при участии Сиакама

Маловероятно, что Рэпторс пойдут на такую сделку.
Вчера, 23:34
Паскаль Сиакам / Getty Images
Паскаль Сиакам / Getty Images

Межсезонье в НБА - это время, когда команды думают над своими планами на будущее: стоит ли тратить все свои активы ради результата здесь и сейчас или же стоит уйти в перестройку, пожертвовав несколькими сезонами.

Об этом сейчас думает фронт-офис Торонто, который потерял Фреда ВанВлита на рынке свободных агентов.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Рэпторс получили предложение об обмене от Атланты.

Хоукс хотят забрать себе главную звезду канадского коллектива Паскаля Сиакама. За 29-летнего камерунца "ястребы" предложили пакет активов, состоящий из Де'Андре Хантера, Эй Джей Гриффина и драфт-компенсации.

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По информации источника, Торонто поднимал цену за своего лидера на каждом этапе переговоров, которые сейчас поставлены на паузу.

Ранее стало известно, что Филадельфия и Клипперс готовятся к обсуждению потенциального трейда Джеймса Хардена в Лос-Анджелес.

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