Стала известна причина, почему сын ЛеБрона перенес остановку сердца

В конце июля старший сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, Бронни, во время тренировки пережил остановку сердца, которая могла отобрать не только его карьеру, но и жизнь.

Теперь же стало известно, что послужило причиной данного инцидента.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, представитель семьи Джеймса выступил с заявлением, в котором сообщил, что причиной остановки сердца Бронни стал врожденный порок сердца.

Но несмотря на всю серьезность ситуации, есть уверенность в том, что он полностью выздоровеет и вернется в баскетбол в "самом ближайшем будущем".

"Это анатомически и функционально значимый врожденный порок сердца, который можно и нужно лечить. Мы очень уверены в полном выздоровлении Бронни и его возвращении в баскетбол в самом ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Congenital heart defect was the cause of Bronny James’ cardiac arrest on July 24 and there is confidence he will make a full recovery and return to basketball in the very near future, per statement from James family spokesperson. pic.twitter.com/LLv4S9ro0x