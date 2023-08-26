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Баскетбол

Стала известна причина, почему сын ЛеБрона перенес остановку сердца

Несмотря на все возникшие проблемы, Бронни Джеймс вскоре вернется на паркет.
Сегодня, 12:03
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

В конце июля старший сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, Бронни, во время тренировки пережил остановку сердца, которая могла отобрать не только его карьеру, но и жизнь.

Теперь же стало известно, что послужило причиной данного инцидента.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, представитель семьи Джеймса выступил с заявлением, в котором сообщил, что причиной остановки сердца Бронни стал врожденный порок сердца.

Но несмотря на всю серьезность ситуации, есть уверенность в том, что он полностью выздоровеет и вернется в баскетбол в "самом ближайшем будущем".

"Это анатомически и функционально значимый врожденный порок сердца, который можно и нужно лечить. Мы очень уверены в полном выздоровлении Бронни и его возвращении в баскетбол в самом ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, за какую школу будет играть младший сын ЛеБрона, Брайс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс

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