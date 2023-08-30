Возвращение блудного Бена: Симмонс не против вернуться в Филадельфию

Он даже назвал город, в котором он раньше выступал, своим "вторым домом".

Главная звезда Бруклина Бен Симмонс признался, что он открыт к возможному возвращению в Филадельфию, сообщает The Athletic.

В интервью Марку Спирсу из Andscape, 27-летний баскетболист заявил, что не откажется от возможности вновь поиграть за команду из Города братской любви.

Он вспомнил ситуацию, которая возникла в организации, когда в 2021 году 76-ые вылетели из плей-офф от Атланты, а главным виновником был объявлен он сам.

"Очевидно, травма и все происходящее не помогали в тот момент. Но я думаю, что это дало мне возможность по-настоящему оценить это", — сказал он.

"Я всегда буду любить Филадельфию. Люди всегда спрашивают меня: "А если бы тебя снова обменяли, куда бы ты хотел попасть?". Я всегда говорю: "Только в Филадельфию". Филадельфия для меня — второй дом".

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"Со временем вы учитесь и растете как люди. Я не могу сказать ничего плохого о Филадельфии. В конце концов, это была сумасшедшая ситуация, но что есть, то есть".

Напомним, что после возникшего конфликта Бен Симмонс отказался играть за Филадельфию. В итоге 10 февраля 2022 года его отправили в Бруклин в обмен на Джеймса Хардена.

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