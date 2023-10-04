Молодой игрок Сан-Антонио получил от клуба новый щедрый контракт

Теперь Девин Васселл должен будет доказывать, что не зря Сперс поверили в него.

Защитник Сан-Антонио Девин Васселл договорился о пятилетнем продлении контракта на 146 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Васселл был выбран под общим одиннадцатым пиком на драфте 2020 года. Он стал шестым игроком того драфта, который переподписался со своей командой.

Ранее новые контракты получили Энтони Эдвардс (Миннесота), ЛаМело Болл (Шарлотт), Тайриз Халибертон (Индиана), Айзея Стюарт (Детройт) и Десмонд Бэйн (Мемфис).

Девин Васселл зарекомендовал себя как один из краеугольных молодых игроков "шпор". Однако из-за травмы колена, полученной в январе, 23-летний баскетболист был вынужден пропустить два месяца.

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С каждым сезоном он увеличивает свои средние показатели за матч: 5,5 очка в сезоне-2020/21, 12,3 очка в сезоне-2021/22 и 18,5 очка в прошлом сезоне.

Васселл также растет в плане трехочковых бросков. По данным Second Spectrum, он вошел в число 15 лучших по проценту трехочковых бросков с игры среди 170 игроков, сделавших не менее 150 таких бросков.

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