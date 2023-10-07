Динуидди мотивирует игрока Бруклина на получение 100-миллионного контракта

Спенсер сильно обрадуется, если Ник Клэкстон получит от Нетс контракт, который может изменить его жизнь.

Даже после того, как Бруклин потерял Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, в команде осталось достаточно талантливых игроков, которые могут показывать интересный баскетбол.

Нетс получили Микала Бриджеса, Бен Симмонс полностью залечил свои травмы, а Кэм Джонсон должен будет доказывать, что организация не зря дала ему контракт на четыре года и 94,5 миллиона долларов.

Но для Спенсера Динвидди не будет ничего приятнее, чем увидеть, как Ник Клэкстон, которого он взял под свою опеку в 2019 году, получает контракт, который изменит его жизнь.

"Больше всего мне бы хотелось, чтобы Ник получил свои 100 миллионов долларов", - цитирует Спенсера ClutchPoints.

"Я видел, как он пришёл в лигу. Это было бы то, что порадовало бы меня больше всего в этом сезоне, если бы были какие-то индивидуальные достижения".

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После того, как Клэкстон изо всех сил пытался добиться стабильной роли в течение своих первых трех сезонов в Нетс, 24-летний центровой, по его собственным словам, "выбил дверь" в сезоне-2022/23.

Ник стал одним из лучших защитных центровых НБА, возглавив рейтинг по количеству перехватов + блок-шотов (254) и заняв четвертое место в рейтинге защиты.

К тому же Клэкстон привлекал внимание в атаке, лидируя в НБА по проценту попаданий с игры (70,5).

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