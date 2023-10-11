iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Умер первый тренер в истории Торонто и отец нынешнего тренера Денвера

Брендан Мэлоун за свою карьеру успел помочь Детройту остановить Джордана, а также стать частью истории Рэпторс.
Вчера, 21:51
Брендан Мэлоун / Getty Images
Брендан Мэлоун / Getty Images

Брендан Мэлоун, отец тренера Денвера Майкла Мэлоуна и организатор хваленой защиты Детройта в 1980-х и 90-х годах, умер в возрасте 81 года, сообщает ESPN.

Наггетс опубликовали пост, в котором объявили о смерти экс-тренера Торонто и ассистента команд НБА.

"С огромной печалью мы сообщаем о кончине многолетнего тренера НБА Брендана Мэлоуна, который занимает особое место в организации и навсегда останется частью Денвер Наггетс", — говорится в заявлении команды.

Читай также: Скандальный новичок Хьюстона был удален из матча за удар в пах соперника

Брендан Мэлоун большую часть карьеры проработал помощником тренера - он был ассистентом в НБА в течение 30 лет. В организации Детройта он работал с 1988 по 1995 год.

Он помог создать и популяризировать "Правила Джордана" — набор защитных принципов, которые помогли Детройту выбить Чикаго в плей-офф на пути к двум чемпионствам.

Мэлоун провел один сезон в качестве главного тренера, возглавив Торонто в первый год существования франшизы (1995/96). Его уволили после той кампании, когда команда завершила сезон с показателем 21–61.

Позже Мэлоун присоединился к Джеффу Ван Ганди в Нью-Йорке в 1996 году и помог им выйти в финал в 1999 году. Он также работал ассистентом в Индиане, Кливленде и Орландо.

Брендан Мэлоун некоторое время успел поработать главным помощником своего сына Майкла в Сакраменто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Детройт Пистонс

Статьи по теме

Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами
Нью-Йорк подал иск на Торонто и бывшего сотрудника за передачу конфиденциальной информации Нью-Йорк подал иск на Торонто и бывшего сотрудника за передачу конфиденциальной информации
Атланта предложила Торонто обмен при участии Сиакама Атланта предложила Торонто обмен при участии Сиакама
Новичок Торонто Дик: Мой приоритет - подружиться с Дрейком Новичок Торонто Дик: Мой приоритет - подружиться с Дрейком
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Экс-чемпион мира по боксу признался, что хотел бы встретиться на одном ринге с Роналду
Вчера, 23:59
Европа23:59
Форвард Манчестер Юнайтед минувшим летом мог оказаться в Саудовской Аравии
Украина23:39
ФСК Мариуполь - Заря: онлайн-трансляция матча кубка Украины
Теннис23:22
"Да ни за что": Батлер не откажется от своей любви ради титула чемпиона НБА
Европа22:58
Ливерпуль постарается зимой усилить линию обороны
Украина22:50
Клубы УПЛ провели заседание с Комитетом арбитров УАФ
Европа22:25
Барселона следующим летом подпишет одного из лидеров сборной Испании
НБА22:19
Тренер Лейкерс рассказал, чего он ожидает от Дэвиса в каждом матче сезона
НБА21:51
Умер первый тренер в истории Торонто и отец нынешнего тренера Денвера
Европа21:49
Одной из самой красивых футболисток в мире предложили секс за деньги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK