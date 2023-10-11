Умер первый тренер в истории Торонто и отец нынешнего тренера Денвера

Брендан Мэлоун за свою карьеру успел помочь Детройту остановить Джордана, а также стать частью истории Рэпторс.

Брендан Мэлоун, отец тренера Денвера Майкла Мэлоуна и организатор хваленой защиты Детройта в 1980-х и 90-х годах, умер в возрасте 81 года, сообщает ESPN.

Наггетс опубликовали пост, в котором объявили о смерти экс-тренера Торонто и ассистента команд НБА.

"С огромной печалью мы сообщаем о кончине многолетнего тренера НБА Брендана Мэлоуна, который занимает особое место в организации и навсегда останется частью Денвер Наггетс", — говорится в заявлении команды.

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Брендан Мэлоун большую часть карьеры проработал помощником тренера - он был ассистентом в НБА в течение 30 лет. В организации Детройта он работал с 1988 по 1995 год.

Он помог создать и популяризировать "Правила Джордана" — набор защитных принципов, которые помогли Детройту выбить Чикаго в плей-офф на пути к двум чемпионствам.

Мэлоун провел один сезон в качестве главного тренера, возглавив Торонто в первый год существования франшизы (1995/96). Его уволили после той кампании, когда команда завершила сезон с показателем 21–61.

Позже Мэлоун присоединился к Джеффу Ван Ганди в Нью-Йорке в 1996 году и помог им выйти в финал в 1999 году. Он также работал ассистентом в Индиане, Кливленде и Орландо.

Брендан Мэлоун некоторое время успел поработать главным помощником своего сына Майкла в Сакраменто.

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