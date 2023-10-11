Тренер Лейкерс рассказал, чего он ожидает от Дэвиса в каждом матче сезона
Осталось всего две недели до старта нового регулярного сезона НБА.
Главный тренер Лейкерс Даврин Хэм признался, что поставил задачу перед Энтони Дэвисом - минимум шесть попыток трехочковых бросков за матч.
"Я знаю, что он не сделает этого, но, возможно, он меня шокирует. Я хочу, чтобы он, если сможет, делал шесть попыток забросить трехочковый за матч. Это то, о чем я попросил", - цитирует Хэма ESPN.
"Три попытки за половину, как минимум. Я бы не повесил это на него, если бы я не считал, что он не способен на это".
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Пока что Дэвис выполняет просьбу своего тренера, забросив три трехочковых из шести попыток в каждой предсезонной игре (против Голден Стэйт и Бруклина).
Это должно помочь 30-летнему бигмену спрогрессировать в данном компоненте, который в среднем за последние три сезона делал 1,3 попытки забросить из-за дуги.
Наибольшее количество бросков с дальней дистанции Дэвис совершал в свой первый сезон в Лейкерс - 3,5 попыток в сезоне-2019/20.
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