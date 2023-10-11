Тренер Лейкерс рассказал, чего он ожидает от Дэвиса в каждом матче сезона

У звезды "озерников" появилась задача, которую он вполне может выполнить.

Осталось всего две недели до старта нового регулярного сезона НБА.

Главный тренер Лейкерс Даврин Хэм признался, что поставил задачу перед Энтони Дэвисом - минимум шесть попыток трехочковых бросков за матч.

"Я знаю, что он не сделает этого, но, возможно, он меня шокирует. Я хочу, чтобы он, если сможет, делал шесть попыток забросить трехочковый за матч. Это то, о чем я попросил", - цитирует Хэма ESPN.

"Три попытки за половину, как минимум. Я бы не повесил это на него, если бы я не считал, что он не способен на это".

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Пока что Дэвис выполняет просьбу своего тренера, забросив три трехочковых из шести попыток в каждой предсезонной игре (против Голден Стэйт и Бруклина).

Это должно помочь 30-летнему бигмену спрогрессировать в данном компоненте, который в среднем за последние три сезона делал 1,3 попытки забросить из-за дуги.

Наибольшее количество бросков с дальней дистанции Дэвис совершал в свой первый сезон в Лейкерс - 3,5 попыток в сезоне-2019/20.

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