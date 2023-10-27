НБА расследует отсутствие Хардена на матче Филадельфии

Лига может наказать Сиксерс за нарушение недавно введенного правила.

НБА объявила о начале расследования причин, почему Джеймс Харден пропустил матч Филадельфии против Милуоки (117:118), который транслировался на национальном ТВ, сообщает ESPN.

Лига решила проверить, не нарушила ли команда недавно введенное правило по лоад менеджменту игроков - теперь клубы НБА не могут просто так давать отдых своим звездам, ради игры которых фанаты смотрят матчи регулярного сезона.

Ситуация с 34-летним разыгрывающим получается неоднозначной. С одной стороны он прибыл в расположение 76-х после пропуска предсезонных игр, но в то же самое время команда сказала ему, что он не отправится на выезд в Милуоки.

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Сиксерс хотят решить проблему с Харденом, который минувшим летом потребовал обмен, заявив о невозможности играть за организацию, в которой работает "лжец" Дэрил Мори, президент по баскетбольным операциям Филадельфии.

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