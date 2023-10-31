Клипперс и Филадельфия договорились об обмене Хардена

Филадельфия согласилась обменять Джеймса Хардена в Лос-Анджелес Клипперс. Об этом сообщает ESPN.

Звездный игрок бойкотировал тренировки своей команды, настаивая на обмене. Отметим, что американец конфликтовал с руководством Филадельфии.

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Вместе с Харденом в Клипперс перейдут Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

В обратном направлении отправятся Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший, а также несколько пиков на драфте.

Действующий контракт Хардена с клубом рассчитан конца сезона-2023/2024.

Напомним, Джеймс был признан самым ценным игроком НБА в 2018 году.

Ранее сообщалось, что новый лидер Портленда выбыл на полтора месяца из-за травмы.

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