Юта все никак не приблизится к завоеванию чемпионского титула НБА с тех пор, как Майкл Джордан и Чикаго обыграли ее в двух Финалах подряд 1997 и 1998 годов.

Последняя игра серии 1998 года стала, пожалуй, самой знаковой игрой в карьере Эм Джея. Тогда величайший баскетболист в истории создал себе пространство, играя под опекой защитника Джаз Брайона Расселла.

Джордан обыграл его на кроссовере и забросил мяч со средней дистанции, выведя "быков" вперед. Юта не смогла забросить отчаянный трехочковый, что принесло Майклу его шестое чемпионство.

С того матча прошло чуть больше 25 лет, но Юта все никак не забудет тот момент. Недавно стало известно, что сеть Wi-Fi на их домашней арене, Дельта-центре, называется "JordanPushedOff "(Джордан оттолкнул), сообщает ClutchPoints.

