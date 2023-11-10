Все все помнят: Юта подколола Джордана язвительным названием Wi-Fi на арене
Юта все никак не приблизится к завоеванию чемпионского титула НБА с тех пор, как Майкл Джордан и Чикаго обыграли ее в двух Финалах подряд 1997 и 1998 годов.
Последняя игра серии 1998 года стала, пожалуй, самой знаковой игрой в карьере Эм Джея. Тогда величайший баскетболист в истории создал себе пространство, играя под опекой защитника Джаз Брайона Расселла.
Джордан обыграл его на кроссовере и забросил мяч со средней дистанции, выведя "быков" вперед. Юта не смогла забросить отчаянный трехочковый, что принесло Майклу его шестое чемпионство.
С того матча прошло чуть больше 25 лет, но Юта все никак не забудет тот момент. Недавно стало известно, что сеть Wi-Fi на их домашней арене, Дельта-центре, называется "JordanPushedOff "(Джордан оттолкнул), сообщает ClutchPoints.
The Utah Jazz have still not recovered from Michael Jordan’s game-winning shot to win the 1998 NBA Finals 😭— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 9, 2023
The Jazz’s arena WiFi network is named “JordanPushedOff”
What do you think the password would be? 🤔
(via @utahjazz) pic.twitter.com/E94Mn5tsKO
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Дело в том, что игроки Юты и ее фанаты считают, что Джордан в том моменте оттолкнул Расселла, чем "Его воздушество" и создал себе пространство для броска.
Напомним, что минувшим летом Майкл Джордан продал контрольный пакет акций Шарлотт за три миллиарда долларов.
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