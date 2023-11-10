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Баскетбол

Все все помнят: Юта подколола Джордана язвительным названием Wi-Fi на арене

Джаз все никак не забудут то, как они проиграли решающий матч за чемпионский титул.
Сегодня, 15:42
Майкл Джордан / Getty Images
Майкл Джордан / Getty Images

Юта все никак не приблизится к завоеванию чемпионского титула НБА с тех пор, как Майкл Джордан и Чикаго обыграли ее в двух Финалах подряд 1997 и 1998 годов.

Последняя игра серии 1998 года стала, пожалуй, самой знаковой игрой в карьере Эм Джея. Тогда величайший баскетболист в истории создал себе пространство, играя под опекой защитника Джаз Брайона Расселла.

Джордан обыграл его на кроссовере и забросил мяч со средней дистанции, выведя "быков" вперед. Юта не смогла забросить отчаянный трехочковый, что принесло Майклу его шестое чемпионство.

С того матча прошло чуть больше 25 лет, но Юта все никак не забудет тот момент. Недавно стало известно, что сеть Wi-Fi на их домашней арене, Дельта-центре, называется "JordanPushedOff "(Джордан оттолкнул), сообщает ClutchPoints.

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Дело в том, что игроки Юты и ее фанаты считают, что Джордан в том моменте оттолкнул Расселла, чем "Его воздушество" и создал себе пространство для броска.

Напомним, что минувшим летом Майкл Джордан продал контрольный пакет акций Шарлотт за три миллиарда долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Юта Джаз Майкл Джордан

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