"Я разочарован": тренер сборной Франции прокомментировал старт карьеры Вембаньямы в НБА

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле недавно появился на шоу NBA Extra, где он обсудил игру восходящей звезды Сан-Антонио Виктора Вембаньямы.

Колле признал проблемы, с которыми столкнулись Сперс, при этом он углубился в статистические аспекты своего подопечного.

"Восемь поражений подряд. В этом не только его вина, а и всей команды. Нам нужно рассмотреть это в перспективе, ведь это начало сезона", - цитирует тренера BasketNews.

"Помимо этого, он набирает в среднем около 20 очков и делает около 10 подборов. Со статистической точки зрения, все хорошо как для первого года".

"Впоследствии, когда мы хорошо узнаем Виктора и узнаем, чего от него ждут, он должен будет продолжать расти. Что меня разочаровывает, так это его процент попаданий. Я считаю что для такого игрока, как он, этого недостаточно".

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В тринадцати матчах регулярного сезона Виктор Вембаньяма набирает в среднем 19,3 очка, 9,5 подбора и 2,4 передачи при 42,9% попаданий с игры.

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