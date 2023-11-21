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Баскетбол

Владелец Никс ушел с поста в совете директоров НБА

Джеймс Долан решил, что и без его мнения там будут приниматься решения.
Сегодня, 19:30
Джеймс Долан / Getty Images
Джеймс Долан / Getty Images

Владелец Нью-Йорка Джеймс Долан подал в отставку со своих должностей во влиятельных консультативных/финансовых комитетах и ​​комитетах по СМИ Совета управляющих НБА, сообщает ESPN.

Это произошло еще летом до того, как его команда объявила о подаче иска против Торонто, однако стало известно лишь сейчас.

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"Учитывая все, что произошло в последнее время, я пришел к выводу, что НБА не нуждается в моем мнении", - написал Долан в письме комиссару НБА Сильверу в июле. Это же письмо было отправлено всем остальным владельцам команд лиги.

"Я надеюсь, что к Никс будут относиться одинаково и справедливо, как и ко всем другим командам НБА".

Долан также проинформировал Сильвера и его коллег о своем намерении больше не посещать заседания Совета управляющих.

Владелец не отказался от права голоса за свою франшизу, но он передал полномочия посещать заседания генеральному юрисконсульту Никс Джамалу Лесану.

Стоит отметить, что Джеймс Долан голосовал против ратификации продажи Майклом Джорданом Шарлотт Хорнетс, а также расширения женской НБА.

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