Дончич повредил палец в матче против Клипперс

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Клипперс одолели Даллас со счетом 107:88.

На старте первой четверти звезда Маверикс Лука Дончич повредил палец левой руки. Словенец пытался перехватить мяч у Джеймса Хардена, но вместо мяча он попал по колену соперника.

После удара Дончич начал трясти своей рукой от боли, после чего сжал ее. Затем ему наложили бандаж.

После матча Лука рассказал, что во время большого перерыва ему сделали рентген, который не показал ничего серьезного.

"Я ударил его по колену. Я видел фотографию. Это не то, что вам хочется видеть. Не думаю, что там перелом. Рентген изначально показал, что палец сломан. Посмотрим, что там на самом деле, когда вернемся в Даллас", - цитирует баскетболиста BasketNews.

