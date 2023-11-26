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Баскетбол

Дончич повредил палец в матче против Клипперс

Травмировав руку, словенец продолжил игру и стал ее самым результативным игроком.
Вчера, 22:38
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Клипперс одолели Даллас со счетом 107:88.

На старте первой четверти звезда Маверикс Лука Дончич повредил палец левой руки. Словенец пытался перехватить мяч у Джеймса Хардена, но вместо мяча он попал по колену соперника.

После удара Дончич начал трясти своей рукой от боли, после чего сжал ее. Затем ему наложили бандаж.

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После матча Лука рассказал, что во время большого перерыва ему сделали рентген, который не показал ничего серьезного.

"Я ударил его по колену. Я видел фотографию. Это не то, что вам хочется видеть. Не думаю, что там перелом. Рентген изначально показал, что палец сломан. Посмотрим, что там на самом деле, когда вернемся в Даллас", - цитирует баскетболиста BasketNews.

Несмотря на повреждение, Лука Дончич провел на паркете 38 минут, за которые набрал линию из 30 очков, 3 подборов и 4 передач, став самым результативным игроком матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Лука Дончич

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