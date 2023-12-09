Сан-Антонио повторил антирекордную серию поражений франшизы
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио уступил Чикаго со счетом 112:121.
Как сообщает ESPN, для Сперс данное поражение стало шестнадцатым подряд, что является повторением антирекорда франшизы.
Стоит также отметить, что "шпоры" выдали свой худший старт в истории организации: после 21 матча САС имеют баланс побед 3-18.
Несмотря на это нашелся момент и для позитива. Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 20 + 20. В возрасте 19 лет и 338 дней француз превзошел достижение Дуайта Ховарда, установленное в 2005 году, всего на четыре дня.
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Далее по календарю у команды Грегга Поповича встреча с Хьюстоном, который занимает восьмое место Западной конференции.
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