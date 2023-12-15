Кливленд потерял двух основных игроков из-за травм

Как минимум до середины января Кавальерс не смогут рассчитывать на Дариуса Гарлэнда и Эвана Мобли.

В ближайшее время Кливленду придется обходиться без двух важных игроков стартового состава.

Как сообщает ESPN, разыгрывающий Дариус Гарланд сломал челюсть в результате столкновения с бигменом Бостона Кристапсом Порзингисом.

Ожидается, что 23-летний игрок пропустит примерно месяц после операции, которая состоится на следующей неделе.

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К тому же Кавальерс остались и без Эвана Мобли - 22-летний бигмен перенесет артроскопическую операцию на левом колене. По этой причине он будет вынужден провести вне игры от шести до восьми недель. Из-за болей в колене он пропустил последние четыре матча Кавс.

Напомним, что Дарикс Гарлэнд недавно стал целью Чикаго, который пытался провести обмен с Кливлендом.

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