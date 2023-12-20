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Баскетбол

Шакил О'Нил: Пришло время говорить о Карри как об одном из величайших игроков в истории

Легенда НБА поставила лидера Уорриорз выше себя в споре за звание лучшего в истории баскетбола.
Сегодня, 17:12
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

За свою 15-летнюю карьеру Стеф Карри успел четыре раза стать чемпионом НБА, а также побить рекорд Рэя Аллена, став лучшим снайпером в истории лиги.

В недавнем матче против Бостона, который Голден Стэйт выиграл в овертайме со счетом 130:126, "Шеф" снова продемонстрировал свой класс, забив сложный победный бросок с дальней дистанции.

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Как сообщает NBA on TNT, после этой игры другой четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что настал тот час, когда имя Карри должно звучать во время споров о том, кто же является величайшим игроком в истории баскетбола.

"Мне интересно, потому что он был стабильно лучшим шутером на протяжении всей его карьеры... Мне интересно, не пора ли называть его величайшим игроком всех времен?".

На вопрос Кенни Смита, ставит ли он Карри выше себя в этом споре, Шакил ответил: "Да. Я играл 20 лет, смотрел баскетбол многие годы, но я никогда не видел парня, как он. Именно поэтому он мой любимый игрок".

В нынешнем сезоне Стеф Карри набирает в среднем 28,2 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи за матч. Голден Стэйт имеет баланс побед 13-14, что позволяет "воинам" занимать лишь одиннадцатое место на Западе.

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