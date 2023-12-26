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Баскетбол

Игрок Лейкерс пропустит еще два месяца из-за операции на колене

Не таким образом Гейб Винсент рассчитывал начать свою карьеру в Лос-Анджелесе.
Сегодня, 10:58
Гейб Винсент / Getty Images
Гейб Винсент / Getty Images

Разыгрывающий Лейкерс Гейб Винсент перенесет артроскопичеескую операцию на больном левом колене, сообщает ESPN.

Ожидается, что период восстановления займет от шести до восьми недель, прежде чем 27-летний баскетболист сможет вернуться на площадку.

В минувшее межсезонье Гейб Винсент подписал с "озерниками" трехлетний контракт на 33 миллиона долларов. Однако в нынешнем сезоне он провел лишь пять матчей, в которых в среднем набирал 5,4 очка, 1 подбор и 3 передачи.

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Винсент не выходил на паркет с 30 октября по 21 декабря, вернувшись в матче против Чикаго (108:124). Однако в той игре он провел лишь 14 минут и набрал 3 очка. Команда проводила разные процедуры в надежде, что игрок сможет избежать операции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс

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