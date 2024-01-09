Легенда Лейкерс назвала данк ЛеБрона через Джорджа "данком века"

Многие, конечно, поспорят с этими словами, но эффектность данка никто не станет отрицать.

В недавней битве за Лос-Анджелес Лейкерс обыграли Клипперс со счетом 106:103.

Самым ярким моментом поединка стал данк ЛеБрона Джеймса через Пола Джорджа. Лидер "озерников" подобрал мяч у своего кольца, пробежал через всю площадку и вколотил через форварда "парусников" - и это в 39 лет.

По мнению легенды Лейкерс и трехкратного чемпиона НБА Джеймса Уорти, это был "данк века".

"Это был данк века. 39 лет… Он был похож на Доктора Джея (Джулиус Ирвинг) из 70-х. Взлетел с пунктирной линии, сделав "Статую Свободы" (вид данка), и со всей силі вколотил в кольцо, - цитирует Уорти Sports Illustrated.

James Worthy called LeBron's dunk tonight "the dunk of the century."



Compared it to Dr J's dunk from the 70s. https://t.co/DYQ7JOattx pic.twitter.com/rWu9as14sI — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) January 8, 2024

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Ранее стало известно, что форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин раздумывал над завершением карьеры, однако комиссар НБА Адам Сильвер убедил его не делать этого.

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