Дрэймонд Грин вернется в игру спустя 16 пропущенных матчей из-за дисквалификации

After missing 16 games, Warriors star Draymond Green is expected to return vs. Grizzlies in Memphis on Martin Luther King Jr. Day Monday, sources tell @TheAthletic @Stadium . pic.twitter.com/Q13vFRbJ85

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...