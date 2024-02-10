Филадельфия надеется, что Эмбиид успеет восстановиться к началу плей-офф

Президент по баскетбольным операциям Филадельфии Дэрил Мори выразил оптимизм по поводу того, что действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид успеет вернуться после травмы колена как раз к потенциальному выходу в постсезон.

Недавно 29-летний бигмен перенес операцию на колене, а его состояние будет оценено через месяц.

"Мы полны надежд. Отзывы были скорее хорошими, чем плохими с тех пор, как мы впервые услышали о том, что привело к его процедуре. Так что, мы полны надежд и строим команду, чтобы в этом году она стала лучше", - цитирует Мори ESPN.

"Поскольку Джоэл играл на уровне MVP, надеюсь, он сможет вернуться к этому уровню. И в этом году у нас есть реальный шанс (на чемпионство)".

"Есть много способов не выиграть титул. Завоевать его сложно. И если Джоэл не вернется на уровень MVP, это будет одной из причин, почему мы не победим в этом году".

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До травмы колена Джоэл Эмбиид набирал в среднем 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передач в 34 матчах регулярного сезона. Без своей звезды Сиксерс потерпели четыре поражения в пяти играх, опустившись при этом на пятое место Восточной конференции.

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