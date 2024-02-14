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Баскетбол

С форварда Шарлотт сняли три уголовных обвинения

Обвинительная сторона не смогла предоставить существенные доказательства для продолжения дела.
Сегодня, 13:01
Майлз Бриджес / Getty Images
Майлз Бриджес / Getty Images

Верховный суд округа Мекленбург (Северная Каролина) отклонил три уголовных обвинения против форварда Шарлотт Хорнетс Майлза Бриджеса, сообщает ESPN.

Такое решение суда связано с "недостаточным количеством доказательств для оправдания судебного преследования".

В материалах прокуратуры говорится, что жертва, бывшая девушка Бриджеса, дала полиции противоречивые показания, а позже заявила, что не знает, каким образом был причинен ущерб ее машине.

Ранее НБА отстранила Бриджеса на 30 игр без сохранения зарплаты после предыдущего инцидента, из-за которого он полностью пропустил прошлый сезон. Майлз пропустил первые 10 матчей сезона-2023/24, после чего вернулся в игру.

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В настоящее время 25-летний баскетболист отбывает трехлетний испытательный срок по делу о домашнем насилии в июне 2022 года, в котором участвовала мать его двоих детей, которая обвинила Бриджеса в нападении на нее на глазах у детей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес

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