Овации, слезы и окровавленное лицо: Лаури дебютировал за Филадельфию

Этот матч чемпион НБА запомнит на всю жизнь.

Недавно Кайл Лаури договорился о выкупе контракта с Шарлотт, куда он перебрался из Майами в рамках обмена.

Вскоре после этого 37-летний разыгрывающий подписал контракт до конца сезона с командой из своего родного города, за которую он никогда не имел возможности сыграть - Лаури стал игроком Филадельфии.

Как сообщает ESPN, его дебют за команду из Города братской любви состоялся лишь минувшей ночью, когда 76-ые на своем паркете принимали Нью-Йорк.

Чемпион НБА 2019 года в составе Торонто появился на паркете в середине первой четверти - трибуны встретили его овациями.

"making his Sixer debut from North Philly...Kyle Lowry!" pic.twitter.com/ay0mkbybfz — Philadelphia 76ers (@sixers) February 23, 2024

Всего же баскетболист провел на паркете 25 минут, за которые он успел набрать 11 очков, 4 подбора и 5 передач, совершив при этом три потери.

Но свою первую игру за Филадельфию Кайл запомнит явно не из-за своего выступления. На старте второй четверти Лаури получил удар локтем в лоб от бигмена Никс Джерико Симса.

В результате удара у Лаури образовалось рассечение, из-за чего ему пришлось на время покинуть площадку.

Kyle Lowry hit hard in the face 10 minutes into his Sixers career pic.twitter.com/UVu0PC87fk — New York Basketball (@NBA_NewYork) February 23, 2024

К его сожалению, дебютный матч не был победным, так как Филадельфия уступила Нью-Йорку со счетом 96:110.

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