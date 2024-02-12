iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Чемпион НБА присоединится к Филадельфии

Кайл Лаури впервые в карьере наденет джерси команды своего родного города.
Сегодня, 12:45
Кайл Лаури / Getty Images
Кайл Лаури / Getty Images

Кайл Лаури договорился с Шарлотт Хорнетс о выкупе своего контракта, что позволит ему подписаться с Филадельфией до конца сезона на 2,8 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Чемпион НБА 2019 года перебрался в Шарлотт в результате обмена на Терри Розира в конце января. 

Однако, будучи здоровым, 37-летний разыгрывающий пропустил все одиннадцать игр своей новой команды. Стороны договорились, что он не будет играть, а его контракт будет выкуплен после завершения дедлайна обменов.

Лаури присоединится к команде из своего родного города, которая во время крайнего срока трейдов успела получить "снайпера" в лице Бадди Хилда.

Читай также: Украинского баскетболиста зарезали в Германии, еще один находится в реанимации

Теперь же Сиксерс будут надеяться на то, что им удастся удержать место в зоне плей-офф, пока Джоэл Эмбиид восстанавливается после операции на колене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайл Лаури Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс

Статьи по теме

Филадельфия надеется, что Эмбиид успеет восстановиться к началу плей-офф Филадельфия надеется, что Эмбиид успеет восстановиться к началу плей-офф
Умер двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии и Хьюстона Умер двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии и Хьюстона
Эмбиид рискует пропустить остаток сезона из-за возможной операции на колене Эмбиид рискует пропустить остаток сезона из-за возможной операции на колене
Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт
Помочь журналистам

Видео

Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис15:11
Калинина разгромила именитую британку на старте турнира в Дохе
Бокс14:59
"Мне плевать, просто хочу увидеть бой": Чисора высказался о победителе поединка Усик - Фьюри
Украина14:28
Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы
Украина13:45
В Германии задержали одного из предполагаемых убийц украинского баскетболиста
Формула 113:30
Алонсо рассказал о приоритете на 2025 год и дальнейших планах на жизнь
Бокс12:54
Чжилей спрогнозировал, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком
НБА12:45
Чемпион НБА присоединится к Филадельфии
НБА12:07
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Хакес и Гилджес-Александер возглавили рейтинг
Бокс12:05
"На нас оказывают давление": Промоутер Фьюри заверил, что бой с Усиком точно состоится
Европа11:58
Президент Милана - о сокращении Серии А: Мы должны защитить наших игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK