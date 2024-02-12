Чемпион НБА присоединится к Филадельфии

Кайл Лаури договорился с Шарлотт Хорнетс о выкупе своего контракта, что позволит ему подписаться с Филадельфией до конца сезона на 2,8 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Чемпион НБА 2019 года перебрался в Шарлотт в результате обмена на Терри Розира в конце января.

Однако, будучи здоровым, 37-летний разыгрывающий пропустил все одиннадцать игр своей новой команды. Стороны договорились, что он не будет играть, а его контракт будет выкуплен после завершения дедлайна обменов.

Лаури присоединится к команде из своего родного города, которая во время крайнего срока трейдов успела получить "снайпера" в лице Бадди Хилда.

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Теперь же Сиксерс будут надеяться на то, что им удастся удержать место в зоне плей-офф, пока Джоэл Эмбиид восстанавливается после операции на колене.

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