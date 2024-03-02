"Это довольно круто": ЛеБрон готовится записать на свой счет историческое достижение НБА

Вскоре "Король" сможет хвастаться еще одни рекордом, который в ближайшие годы вряд ли кто-то сможет побить.

Еще ни один игрок в истории НБА не набирал суммарно за карьеру 40 тысяч очков. Так было, пока в лиге не появился ЛеБрон Джеймс.

Звездному форварду Лейкерс осталось набрать всего девять очков, чтобы преодолеть этот барьер. И "Король" уже в предвкушении данного события.

"Конечно, я не могу сидеть здесь и говорить, что это ничего не значит для меня. Никто никогда этого не делал. И для меня оказаться в этой роли в данный момент моей карьеры - я думаю, это довольно круто", - цитирует ЛеБрона The Athletic.

"Находится ли это на вершине всего, что я сделал в своей карьере? Нет. Но имеет ли это какое-то значение? Конечно. Абсолютно. Почему бы и нет?".

"Иметь возможность добиться чего-то в этой лиге, с величайшими игроками, когда-либо игравшими в этой лиге, НБА, это было моей мечтой, и совершать подвиги и достигать подобного на протяжении всей моей карьеры, все это что-то для меня значит. Абсолютно".

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Стать первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 40 000 очков за карьеру ЛеБрон Джеймс постарается в матче против Денвера, который состоится в ночь на воскресенье, 3 марта.

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