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Баскетбол

Игрок Денвера встал на защиту брата, отстраненного из-за дела о ставках на матчи НБА

Майкл Портер-младший уверен, что его младший брат никогда бы не сделал то, в чем он подозревается.
Сегодня, 13:28
Майкл Портер-младший / Getty Images
Майкл Портер-младший / Getty Images

Недавно НБА начала расследование в отношении форварда Торонто Джонтея Портера, который подозревается в ставках на матчи с его участием.

После того, как Рэпторс отстранили 24-летнего баскетболиста, со словами поддержки выступил его брат, форвард Денвера Майкл Портер-младший.

Он уверен, что его младший брат никогда не сделает ничего, что могло бы поставить под угрозу его многообещающую карьеру в НБА.

"Я знаю своего брата всю свою жизнь. Я знаю, что он за чувак, и я знаю, что он очень хочет играть в баскетбол. И я очень сомневаюсь, что он сделает что-нибудь, чтобы поставить это под угрозу", - цитирует игрока Наггетс ESPN.

Стоит отметить, что сам Джонтей никак не прокомментировал свое отстранение и расследование лиги.

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Напомним, что одноклубник Майкла Портера-младшего Никола Йокич стал обладателем исторического достижения, над которым он работал последние пять лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс

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