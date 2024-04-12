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Дюрант: Моя любимая эра в НБА - этап карьеры в Оклахоме

Фанатам Тандер также наверняка очень нравится именно тот период времени их любимой команды.
Сегодня, 17:12
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Одни из лучших лет в карьере Кевина Дюранта прошли в Оклахоме.

В составе Тандер 35-летний форвард был близок к завоеванию своего первого чемпионства, однако в Финале НБА 2012 года его трио с Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом уступило трио Майами ЛеБрона Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша.

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Не сумев выиграть "гайку" с ОКС, Кей Ди подписал контракт с Голден Стэйт в 2016 году, после чего дважды стал чемпионом и еще раз дошел до Финала.

Однако, по словам самого Кевина, именно период в Оклахоме он считает своим самым любимым.

"Период с OKC (самый любимый), потому что он был своего рода отправной точкой во все это. Это как основа всего", - цитирует Дюранта BasketNews.

"Мы были молоды и играли против династий. Мы соревновались с Лейкерс Коби (Брайанта), когда они становились чемпионами два года подряд. Даллас, который обыграл Майами с ЛеБроном и Ди-Уэйдом. Это было началом всего".

"Мы все оказались там рано: Джеймс, я, Расс, нам всем было по 22, 23 года. Наверное, самое приятное было вот так броситься в огонь".

В нынешнем сезоне Кевин Дюрант в составе Финикса принял участие в 73 матчах, в которых набирал в среднем 27,2 очка, 6,7 подборов и 5,1 передачи. На данный момент Санз занимают седьмое место Западной конференции, имея баланс побед 47-33.

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