Плей-офф НБА: Кливленд вырвал у Орландо последнюю путевку во второй раунд
Вечером воскресенья, 5 мая, состоялся седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА Восточной конференции, в котором сошлись Кливленд и Орландо.
По итогам первой половины поединка к выходу во второй раунд ближе были Мэджик: за 4 минуты до конца второй четверти они имели преимущество +18, а в их составе заметно выделялся Паоло Банкеро, набравший на тот момент 24 очка и 8 подборов.
Paolo Banchero was a FORCE in the 1st half of Game 7 in Cleveland 🪄— NBA (@NBA) May 5, 2024
24 PTS
8 REB
2 STL
2 3PM
Banchero has the most points EVER in the 1st half of a Game 7 by a player 21 years of age or younger 🤯 pic.twitter.com/yEw1z3OuCZ
Однако решающей оказалась третья четверть, в которой Кавальерс уничтожили своего оппонента 33:15. По ходу заключительной 12-минутки гости попытались вернуться в игру, но у них ничего не получилось.
Кливленд Кавальерс завоевали победу и место во втором раунде плей-офф, где их ждет противостояние с Бостоном Святослава Михайлюка.
CAVS ADVANCE TO THE EAST SEMIS ‼️ pic.twitter.com/QxhuOCizJ2— NBA (@NBA) May 5, 2024
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Самым результативным игроком матча стал звездный защитник Кавс Донован Митчелл, набравший 39 очков, 9 подборов и 5 передач за 45 минут на паркете.
Кливленд - Орландо 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26)
Кливленд: Митчелл (39 + 9 подборов), Струс (13), Гарлэнд (12 + 3 перехвата), Мобли (11 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Окоро (8) - старт; ЛеВерт (15), Мэррилл (8), М-с Моррис (0), Ньянг (0), Томпсон (0).
Орландо: Банкеро (38 + 16 подборов + 3 перехвата), Картер (13 + 7 подборов + 3 перехвата), Саггс (10 + 9 подборов), Ф. Вагнер (6 + 6 подборов + 6 передач), Харрис (6) - старт; Энтони (8), Фульц (8), М. Вагнер (3), Айзек (2), Инглз (0).
Кливленд выиграл серию 4-3
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.
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