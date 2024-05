Плей-офф НБА: Кливленд вырвал у Орландо последнюю путевку во второй раунд

Вечером воскресенья, 5 мая, состоялся седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА Восточной конференции, в котором сошлись Кливленд и Орландо.

По итогам первой половины поединка к выходу во второй раунд ближе были Мэджик: за 4 минуты до конца второй четверти они имели преимущество +18, а в их составе заметно выделялся Паоло Банкеро, набравший на тот момент 24 очка и 8 подборов.

