Претендент на MVP НБА вошел в топ-500 лучших игроков в популярном шутере
Лука Дончич - большой поклонник Overwatch 2.
Звезда НБА и игрок Даллас Маверикс Лука Дончич похвастался необычным достижением.
Как оказалось, в свободное время лидер Далласа играет в Overwatch 2, где совсем недавно вошел в топ-500 игроков на позиции танка.
О своем достижении баскетболист рассказал в Инстаграме.
Отметим, что Дончич является большим фанатом шутера от Blizzard, и нередко достигает самых вершин в соревновательном рейтинге.
Напомним, что Лука Дончич вошел в топ-3 на голосовании за MVP сезона.
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