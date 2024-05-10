Претендент на MVP НБА вошел в топ-500 лучших игроков в популярном шутере

Звезда НБА и игрок Даллас Маверикс Лука Дончич похвастался необычным достижением.

Как оказалось, в свободное время лидер Далласа играет в Overwatch 2, где совсем недавно вошел в топ-500 игроков на позиции танка.

О своем достижении баскетболист рассказал в Инстаграме.

instagram.com/lukadoncic/

Отметим, что Дончич является большим фанатом шутера от Blizzard, и нередко достигает самых вершин в соревновательном рейтинге.

Напомним, что Лука Дончич вошел в топ-3 на голосовании за MVP сезона.

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