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Дончич рискует пропустить третий матч серии плей-офф с Оклахомой

Без своей главной звезды Маверикс будет очень трудно рассчитывать на выход в финал Западной конференции.
Сегодня, 18:25
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Звезда Даллас Маверикс Лука Дончич находится под вопросом для участия в третьей игре серии плей-офф ​​против Оклахома-Сити Тандер, сообщает ESPN.

По информации источника, у 25-летнего словенца проблемы из-за растяжения связок правого колена и болей в левом голеностопе.

Дончич играет с вывихнутым коленом с тех пор, как получил эту травму в третьей игре серии первого раунда против Лос-Анджелес Клипперс.

Во время второго поединка серии с Оклахомой он травмировал левый голеностоп после контракта с защитником Тандер Кейсоном Уоллесом.

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Несмотря на повреждение, Лука продолжил играть и закончил матч с 29 очками, 10 подборами и 7 передачами, а Даллас победил со счетом 119:110.

Будучи лидером по результативности регулярного сезона НБА, Лука Дончич набирает в среднем 28,4 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи за игру в плей-оф.

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