Лейкерс считают, что один из кандидатов на пост тренера "имеет потенциал" Пэта Райли

В Лос-Анджелесе уверены, что отсутствие опыта не сыграет злую шутку с Джей Джей Редиком.

Лос-Анджелес Лейкерс начали вести переговоры с кандидатами на пост тренера.

"Озерники" уже встретились с Джей Джей Редиком, ассистента тренера Нового Орлеана Джеймсом Боррего и ассистентом тренера Бостона Сэмом Касселлом.

Как сообщает The Athletic, люди во фронт-офисе Лейкерс очень высоко оценивают кандидатуру Редика.

По их мнению, экс-игрок НБА владеет потенциалом Пэта Райли, чтобы руководить командой как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах. Однако стоит отметить, что Редик не имеет никакого опыта работы в НБА.

Напомним, что многолетний президент Майами Хит Пэт Райли отдал Лейкерс 5 лет в качестве игрока и 11 лет в качестве ассистента и главного тренера.

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Вместе с калифорнийцами он шесть раз становился чемпионом НБА (1 титул в качестве игрока, 1 титул в качестве ассистента, 4 титула в качестве главного тренера).

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