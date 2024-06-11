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Бывший тренер Лейкерс вернулся в Милуоки

Дарвин Хэм согласился присоединиться к тренерскому штабу Дока Риверса.
11 июня, 19:05
Дарвин Хэм / Getty Images
Дарвин Хэм / Getty Images

Бывший тренер Лос-Анджелес Лейкерс Дарвин Хэм согласился присоединиться к штабу тренера Милуоки Бакс Дока Риверса в качестве главного помощника, сообщает ESPN.

Хэм вернулся в организацию, вместе с которой он стал чемпионом НБА в 2021 году в качестве ассистента Майка Буденхольцера.

Напомним, что Лейкерс уволили Дарвина Хэма спустя два сезона работы 50-летнего наставника во главе "озерников".

В 2023 году тренер вывел команду в финал Западной конференции, где "пурпурно-золотые" уступили будущему чемпиону Денверу в четырех матчах.

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В этом году Лейкерс снова встретились с Наггетс, но в этот раз в рамках первого раунда плей-офф. Там снова оказалась сильнее команда Николы Йокича, которая позволила сопернику забрать одну игру.

К тому же, Дарвин Хэм привел Лос-Анджелес к победе в дебютном межсезонном турнире, где в финале была обыграна Индиана.

Ранее стало известно, что Лейкерс не смогли убедить тренера команды-чемпиона NCAA возглавить коллектив ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Дарвин Хэм

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