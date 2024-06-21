Генменеджер Далласа: Дончич - воин, без него команда не оказалась бы в Финале НБА
После Финала НБА генеральный менеджер Даллас Маверикс Нико Харрисон похвалил главную звезду своей команды Луку Дончича.
Харрисон назвал 25-летнего словенца "воином", который прошел проверку давлением, несмотря на все своим травмы.
"Без Луки мы не будем там, где мы с ним. Это важно отметить. Мы также не сможем добиться того, чего хотим, без его лучшей версии", - цитирует Харрисона ESPN.
"Посмотрите на парня, на которого после третьей игры смотрел весь мир - это сумасшедшая проверка, с каким пристальным вниманием ему пришлось столкнуться. Он смог сосредоточиться и сделать то, что он сделал в четвертой игре, Я считаю, что это показывает его характер".
Читай также: Филадельфия отказалась от варианта с подписанием Джорджа
"Он готов бороться с невзгодами, и я думаю, что он будет продолжать становиться лучше. Ему 25 лет. Я думаю, что, пройдя через финал, он увидит, что ему нужно сделать, чтобы показать себя с лучшей стороны. Я думаю, вы увидите его лучшую версию".
"Ему было больно, но он воин. Он будет бороться со всеми этими травмами. Он такой и есть. Он любит играть".
Напомним, что до старта финальной серии НБА, в которой победу одержал Бостон, Даллас продлил контракт с Нико Харрисоном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!