Генменеджер Далласа: Дончич - воин, без него команда не оказалась бы в Финале НБА

После Финала НБА генеральный менеджер Даллас Маверикс Нико Харрисон похвалил главную звезду своей команды Луку Дончича.

Харрисон назвал 25-летнего словенца "воином", который прошел проверку давлением, несмотря на все своим травмы.

"Без Луки мы не будем там, где мы с ним. Это важно отметить. Мы также не сможем добиться того, чего хотим, без его лучшей версии", - цитирует Харрисона ESPN.

"Посмотрите на парня, на которого после третьей игры смотрел весь мир - это сумасшедшая проверка, с каким пристальным вниманием ему пришлось столкнуться. Он смог сосредоточиться и сделать то, что он сделал в четвертой игре, Я считаю, что это показывает его характер".

Источник: Getty Images

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"Он готов бороться с невзгодами, и я думаю, что он будет продолжать становиться лучше. Ему 25 лет. Я думаю, что, пройдя через финал, он увидит, что ему нужно сделать, чтобы показать себя с лучшей стороны. Я думаю, вы увидите его лучшую версию".

"Ему было больно, но он воин. Он будет бороться со всеми этими травмами. Он такой и есть. Он любит играть".

Напомним, что до старта финальной серии НБА, в которой победу одержал Бостон, Даллас продлил контракт с Нико Харрисоном.

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