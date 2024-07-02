Бостон принял решение по поводу будущего Михайлюка
Бостон Селтикс определились с будущим украинского защитника Святослава Михайлюка.
Как сообщает Basketball Maniacs, чемпионы НБА не собираются продлевать с ним контракт и вскоре украинец станет свободным агентом.
Ранее Селтикс переподписали контракты с резервистами Люком Корнетом и Нимасом Куэтой, которые заняли два свободных места в заявке и практически лишили Михайлюка вероятности остаться в команде.
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Интерес к украинскому защитнику приписывают клубам Евролиги Реалу, Олимпиакосу и Панатинаикосу.
В минувшем сезоне украинец в составе Бостона набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи за 10,1 минуты.
Напомним, что Михайлюк стал вторым украинцем-чемпионом в истории НБА.
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