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Баскетбол

Бостон принял решение по поводу будущего Михайлюка

Чемпионы НБА больше не рассчитывают на украинского баскетболиста.
Сегодня, 10:58
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Бостон Селтикс определились с будущим украинского защитника Святослава Михайлюка.

Как сообщает Basketball Maniacs, чемпионы НБА не собираются продлевать с ним контракт и вскоре украинец станет свободным агентом.

Ранее Селтикс переподписали контракты с резервистами Люком Корнетом и Нимасом Куэтой, которые заняли два свободных места в заявке и практически лишили Михайлюка вероятности остаться в команде.

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Интерес к украинскому защитнику приписывают клубам Евролиги Реалу, Олимпиакосу и Панатинаикосу.

В минувшем сезоне украинец в составе Бостона набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи за 10,1 минуты.

Напомним, что Михайлюк стал вторым украинцем-чемпионом в истории НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Святослав Михайлюк

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