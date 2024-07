Два игрока НБА стали участниками драки в баре спустя несколько часов после матча

Ivica Zubac and Dario Saric were involved in a bar fight early this morning, following Croatia's loss versus Greece in the OQT final game 😳 pic.twitter.com/eFAjvrD27k

