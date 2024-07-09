Два игрока НБА стали участниками драки в баре спустя несколько часов после матча

Сначала баскетболисты проиграли в квалификационном турнире Олимпиады-2024, а потом нашли, на ком можно отыграться.

Игроки НБА Ивица Зубац и Дарио Шарич попали в заголовки газет после того, как они стали участниками драки в баре.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел 7 июля спустя несколько часов после того, как в финале плей-офф квалификационного турнира Олимпиады-2024 сборная Хорватии уступила сборной Греции со счетом 69:80.

В сети было опубликовано видео, снятое в популярном пляжном баре Bolivar.

Видео начинается с того, что центровой Клипперс уже вовлечен в драку с кем-то, когда несколько мужчин - вероятно, сотрудники службы безопасности клуба - бросаются к нему, чтобы схватить его сзади.

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По мере того, как разворачиваются события, в толпу ворвался новый игрок Денвера, чтобы помочь соотечественнику. Однако он попадает под толчок другого сотрудника бара.

В один из моментов потасовки мужчина схватил Шарича удушающим захватом и повалил его на землю, где он и пролежал несколько мгновений.

Тем временем на видео показано, как мужчина кричит на Зубаца и просит его успокоиться. Бигмен отступил назад с поднятыми руками.

В конце концов, Шарич встает и, спотыкаясь, направляется к Зубацу, после чего группа мужчин уводит их к выходу.

Ivica Zubac and Dario Saric were involved in a bar fight early this morning, following Croatia's loss versus Greece in the OQT final game 😳pic.twitter.com/eFAjvrD27k — BasketNews (@BasketNews_com) July 8, 2024

Очевидцы на месте происшествия заявили, что неясно, что спровоцировало конфликт, поскольку все началось довольно быстро. Полицию в бар никто не вызвал.

Напомним, что недавно полиция арестовала одного игрока НБА за то, что тот использовал ненастоящее имя во время расследования.

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