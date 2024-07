MVP Финала НБА считает, что он не попал в заявку сборной США на Олимпиаду-2024 из-за Nike

Джейлен Браун был признан Самым ценным игроком Финала НБА, в котором Бостон обыграл Даллас в пяти матчах и в восемнадцатый раз стал чемпионом.

Однако статус лучшего игрока финальной серии не помог ему попасть в заявку сборной США на Олимпиаду-2024.

Читай также: Владелец Нью-Йорк Никс раскритиковал НБА за новую сделку по медиа-правам

Более того, его не вызвали даже в качестве замены Кавая Леонарда, который покинул расположение команды. Вместо форварда Клипперс вызвали одноклубника Брауна Деррика Уайта.

Однако сам Джейлен признался, что не был удивлен таким решением. Он считает, что компания Nike, ключевой спонсор сборной США, повлияла на это.

"Да, я определенно в это верю. Вместе с этим будет еще много чего. Пока я не буду это комментировать", - цитирует Брауна The Athletic.

"Я не был удивлен. Но моя реакция была такой: я был рад за него. Это круто, что там так много наших ребят, поэтому я был рад за этих ребят. Но я не был удивлен".

Jaylen Brown on not making Team USA: “I wasn’t surprised, but my reaction was that I was happy for D White. It’s dope to have so much of our guys on there, so I was happy for those guys. But I wasn’t surprised.” pic.twitter.com/UcL9XAhhOr