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Баскетбол

MVP Финала НБА считает, что он не попал в заявку сборной США на Олимпиаду-2024 из-за Nike

Он не удивился даже тому, что его не дозаявили после того, как Кавай Леонард покинул расположение команды.
Сегодня, 16:08
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Джейлен Браун был признан Самым ценным игроком Финала НБА, в котором Бостон обыграл Даллас в пяти матчах и в восемнадцатый раз стал чемпионом.

Однако статус лучшего игрока финальной серии не помог ему попасть в заявку сборной США на Олимпиаду-2024.

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Более того, его не вызвали даже в качестве замены Кавая Леонарда, который покинул расположение команды. Вместо форварда Клипперс вызвали одноклубника Брауна Деррика Уайта.

Однако сам Джейлен признался, что не был удивлен таким решением. Он считает, что компания Nike, ключевой спонсор сборной США, повлияла на это.

"Да, я определенно в это верю. Вместе с этим будет еще много чего. Пока я не буду это комментировать", - цитирует Брауна The Athletic.

"Я не был удивлен. Но моя реакция была такой: я был рад за него. Это круто, что там так много наших ребят, поэтому я был рад за этих ребят. Но я не был удивлен".

Когда Джейлен Браун попал в НБА, он подписал контракт с Adidas. Затем, когда их контракт завершился, баскетболист начал носить различные кроссовки Nike, убрав с них фирменный логотип.

Форвард Бостона уже несколько лет критикует Nike, особенно после того, как компания разорвала контракт с Кайри Ирвингом в результате антисемитского скандала в 2022 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада сборная США Бостон Селтикс Джейлен Браун

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