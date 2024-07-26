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Баскетбол

Нью-Йорк Никс наградили главного тренера новым контрактом

Том Тибодо заслужил от организации продление сотрудничества.
Сегодня, 19:41
Том Тибодо / Getty Images
Том Тибодо / Getty Images

Главній тренер Нью-Йорк Никс Том Тибодо договорился с франшизой о трехлетнем продлении контракта, сообщает ESPN.

Теперь соглашение 66-летнего наставника с клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Тибодо дважды за карьеру признавался Лучшим тренером года НБА. Сейчас он работает над возвращением Никс в число лучших команд лиги.

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В прошедшем сезоне Нью-Йорк занял второе место на Востоке, но не смогла дойти до финала конференции, уступив Индиане во втором раунде плей-офф (3-4).

На данный момент Тибодо занимает пятое место среди тренеров в истории Никс по количеству побед (175). В прошлом сезоне Нью-Йорк был одной из четырех команд, которая занимала место в ТОП-10 как по обороне, так и по нападению.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Том Тибодо

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