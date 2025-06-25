Вембаньяма определился относительно участия в Евробаскете-2025

Центровой не выходил на паркет с февраля.

Звезда Сан-Антонио Виктор Вембаньяма не поможет сборной Франции на Евробаскете-2025. Центровой Сперз решил сосредоточиться на подготовке к новому сезону НБА, сообщает Le Parisien.

Француз восстанавливается от тромбоза глубоких вен плеча. Проблемы со здоровьем помешали Вембаньяме завершить сезон за океаном. Теперь же он не попал в предварительный состав национальной команды на турнир.

Евробаскет начнется в конце августа. Сборная Франции попала в группу D. Там ее соперницами будут Польша, Исландия, Бельгия, Израиль и Словения.

Напомним, тренер Сергей Гладырь присоединился к штабу сборной Украины перед отбором к ЧМ-2026.

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