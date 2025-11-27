iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Сборная Украины стартует в квалификации к ЧМ-2027

Первый матч Украины против Грузии.
Сегодня, 12:39       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины по баскетболу / Getty Images
Сборная Украины по баскетболу / Getty Images

Сборная Украины по баскетболу начинает путь в квалификации к чемпионату мира 2027.

В четверг, 27 ноября, украинцы сыграют со сборной Грузии. Начало матча – в 19:00. После игры с грузинской сборной на украинцев ждёт встреча с Данией, которая пройдёт 30 ноября.

Напомним, что первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдёт с 27 ноября 2025 года по 5 июля 2026 года.

В следующий раунд смогут выйти только три лучшие команды из четырёх в группе. Матчи второго этапа, в котором команды группы А объединятся с командами группы В (очки первого раунда сохранятся), запланированы с августа 2026 года по 1 марта 2027 года.

На сам чемпионат мира выйдут три лучшие сборные из шести в каждой группе второго этапа.

Добавим, что главные баскетбольные звёзды не приедут в национальной команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу

Статьи по теме

Украина с рекордом результативности победно закрыла преквалификацию ЧМ-2027 Украина с рекордом результативности победно закрыла преквалификацию ЧМ-2027
Украина взяла реванш у Швейцарии в преквалификации ЧМ-2027 Украина взяла реванш у Швейцарии в преквалификации ЧМ-2027
"Некоторые ублюдки не приезжают": Тренер сборной Украины жестко высказался о кадровой ситуации "Некоторые ублюдки не приезжают": Тренер сборной Украины жестко высказался о кадровой ситуации
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027 Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK