Сборная Украины стартует в квалификации к ЧМ-2027

Первый матч Украины против Грузии.

Сборная Украины по баскетболу начинает путь в квалификации к чемпионату мира 2027.

В четверг, 27 ноября, украинцы сыграют со сборной Грузии. Начало матча – в 19:00. После игры с грузинской сборной на украинцев ждёт встреча с Данией, которая пройдёт 30 ноября.

Напомним, что первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдёт с 27 ноября 2025 года по 5 июля 2026 года.

В следующий раунд смогут выйти только три лучшие команды из четырёх в группе. Матчи второго этапа, в котором команды группы А объединятся с командами группы В (очки первого раунда сохранятся), запланированы с августа 2026 года по 1 марта 2027 года.

На сам чемпионат мира выйдут три лучшие сборные из шести в каждой группе второго этапа.

Добавим, что главные баскетбольные звёзды не приедут в национальной команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!