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Баскетбол

Тренер сборной Австралии не собирается "умолять" Симмонса играть на ЧМ-2023

Далеко не самые лучшие отношения игрока и сборной продолжают давать о себе знать.
Сегодня, 11:05
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджян дал понять, что не собирается умолять Бена Симмонса присоединиться к национальной сборной.

Гурджян подчеркнул, что их подход заключается не в вербовке.

"В моих отношениях с Беном всегда было так: я тебя не на работу нанимаю", — цитирует тренера ESPN.

"Для страны важно знать, что мы не собираемся говорить: "Пожалуйста, Бен, пожалуйста, у нас ничего не будет, если ты не будешь играть". Мы совсем не такие".

Симмонс не играл за национальную сборную Австралии с 2013 года.Он был разочарован из-за того, что не попал в заявку на чемпионата мира 2014 года, что привело к натянутым отношениям с Федерацией баскетбола Австралии.

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В итоге он пропустил такие крупные турниры, как Олимпийские игры в 2016 и 2021 годах, а также чемпионат мира 2019 года.

Стоит отметить, что ранее Бен Симмонс выражал заинтересованность в том, чтобы сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде-2024.

Он также заявлял о желании помочь своей стране на предстоящем чемпионате мира. К тому же, он попал в первоначальную заявку команды на турнир.

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