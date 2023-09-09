Дончич подарил свою награду ЧМ-2023 семейной паре, которая назвала сына в его честь

Словенец отметился красивым жестом в свой последний день на турнире.

Сборная Словении на мажорной ноте завершила чемпионат мира-2023, обыграв сборную Италии (89:85) в матче за седьмое место.

Главным героем встречи стал звездный игрок Далласа Лука Дончич, набравший линию из 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

За свое шикарное выступление 24-летний словенец получил награду лучшего игрока матча. Однако она у него надолго не задержалась.

ФИБА в своих социальных сетях опубликовала видео, в котором Дончич попросил представителя словенской команды передать свою награду семейной паре, стоявшей на трибуне с сыном. В их руках был плакат с надписью: "Лука, меня назвали в честь тебя".

Напомним, что Лука Дончич попал в элитный "Клуб 200" чемпионата мира по баскетболу, в котором было всего 11 игроков.

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