Шредер - MVP чемпионата мира-2023

Сборная Германии в непростом поединке обыграла сборную Сербии и впервые в своей истории стала чемпионом мира по баскетболу.

ФИБА в своих социальных сетях назвала самого ценного игрока по итогам всего турнира.

В результате MVP прошедшего чемпионата мира-2023 был признан разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер.

A true leader on the floor.



Dennis Schröder is the TISSOT MVP of FIBA World Cup 2023. ⭐️🇩🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/a4o7KCofnU — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

В восьми матчах турнира 29-летний защитник в среднем набирал 19,1 очка, 2 подбора и 6,1 передачи. В финале он стал лучшим игроком всей встречи, набрав 28 очков, 2 подбора и 2 передачи за 34 минуты на паркете.

Напомним, что в матче за третье место Канада обыграла США и также впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!