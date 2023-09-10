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Баскетбол

Шредер - MVP чемпионата мира-2023

Лидер сборной Германии получил главную индивидуальную награду турнира.
Сегодня, 18:22
Деннис Шредер / Getty Images
Деннис Шредер / Getty Images

Сборная Германии в непростом поединке обыграла сборную Сербии и впервые в своей истории стала чемпионом мира по баскетболу.

ФИБА в своих социальных сетях назвала самого ценного игрока по итогам всего турнира.

В результате MVP прошедшего чемпионата мира-2023 был признан разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер.

В восьми матчах турнира 29-летний защитник в среднем набирал 19,1 очка, 2 подбора и 6,1 передачи. В финале он стал лучшим игроком всей встречи, набрав 28 очков, 2 подбора и 2 передачи за 34 минуты на паркете.

Напомним, что в матче за третье место Канада обыграла США и также впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира.

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