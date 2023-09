Шредер - MVP чемпионата мира-2023

A true leader on the floor. Dennis Schröder is the TISSOT MVP of FIBA World Cup 2023. ⭐️🇩🇪 #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/a4o7KCofnU

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...