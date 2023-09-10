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Баскетбол

Игрок сборной Канады сравнил себя с Коби Брайантом, придумав себе альтер эго

По мнению Диллона Брукса, у него теперь тоже есть особенная версия себя, когда он выходит на паркет.
Сегодня, 19:12
Диллон Брукс / Getty Images
Диллон Брукс / Getty Images

Сборная Канады смогла увезти с чемпионата мира-2023 бронзовые медали.

В матче за третье место канадцы достаточно неожиданно обыграли сборную США в овертайме 127:118, оставив своего более именитого соперника без наград.

В этом поединке особенно выделился скандальный Диллон Брукс, на счету которого оказалось 39 очков, 4 подбора и 5 передач. После матча он сравнил себя с великим Коби Брайантом, заявив, что у него теперь тоже есть альтер эго.

"Это как Коби Брайант... Ему нужно было придумать, как создать Черную Мамбу, другую личность, когда он выходит на площадку. Думаю, это моя личность — Злодей (The Villain)", - цитирует Брукса ClutchPoints.

Напомним, что в финальной встрече турнира сошлись сборные Германии и Сербии - этот матч оставался напряженным до самой финальной сирены.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант сборная Канады Диллон Брукс

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