Игрок сборной Канады сравнил себя с Коби Брайантом, придумав себе альтер эго

Сборная Канады смогла увезти с чемпионата мира-2023 бронзовые медали.

В матче за третье место канадцы достаточно неожиданно обыграли сборную США в овертайме 127:118, оставив своего более именитого соперника без наград.

В этом поединке особенно выделился скандальный Диллон Брукс, на счету которого оказалось 39 очков, 4 подбора и 5 передач. После матча он сравнил себя с великим Коби Брайантом, заявив, что у него теперь тоже есть альтер эго.

"Это как Коби Брайант... Ему нужно было придумать, как создать Черную Мамбу, другую личность, когда он выходит на площадку. Думаю, это моя личность — Злодей (The Villain)", - цитирует Брукса ClutchPoints.

"It's just like Kobe Bryant... He had to figure out how to create the Black Mamba, a different persona when he comes on the court. I guess that's my persona—The Villain."



