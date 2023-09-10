Игрок сборной Канады сравнил себя с Коби Брайантом, придумав себе альтер эго
Сборная Канады смогла увезти с чемпионата мира-2023 бронзовые медали.
В матче за третье место канадцы достаточно неожиданно обыграли сборную США в овертайме 127:118, оставив своего более именитого соперника без наград.
В этом поединке особенно выделился скандальный Диллон Брукс, на счету которого оказалось 39 очков, 4 подбора и 5 передач. После матча он сравнил себя с великим Коби Брайантом, заявив, что у него теперь тоже есть альтер эго.
"Это как Коби Брайант... Ему нужно было придумать, как создать Черную Мамбу, другую личность, когда он выходит на площадку. Думаю, это моя личность — Злодей (The Villain)", - цитирует Брукса ClutchPoints.
"It's just like Kobe Bryant... He had to figure out how to create the Black Mamba, a different persona when he comes on the court. I guess that's my persona—The Villain."— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 10, 2023
Dillon Brooks after his 39-point #FIBAWC bronze medal game vs. USA.
(via @OneSportsPHL /IG) pic.twitter.com/F1JRMD7Ee8
Напомним, что в финальной встрече турнира сошлись сборные Германии и Сербии - этот матч оставался напряженным до самой финальной сирены.
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