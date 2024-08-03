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Баскетбол

Шкафчик Коби Брайанта из раздевалки Лейкерс продали на аукционе за рекордную сумму

Памятные вещи пятикратного чемпиона НБА продолжают уходить с молотка за огромные деньги.
Сегодня, 12:01
Шкафчик Коби Брайанта / Getty Images
Шкафчик Коби Брайанта / Getty Images

В пятницу, 2 августа, в аукционном доме Sotheby's был продан шкафчик, который легенда Лейкерс Коби Брайант использовал с 2003 по 2016 год.

Как сообщает ESPN, шкафчик "Черной Мамбы" с домашней арены "озерников" Стэйплс Центра был продан за рекордные 2,9 миллиона долларов.

По данным Sotheby's, это самый ценный спортивный шкафчик, когда-либо проданный на аукционе.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Это также третья по стоимости памятная вещь Коби, проданная на аукционе.

Дороже были проданы лишь его джерси с автографом с его дебютного сезона (в 2021 году ха них заплатили 3,69 миллиона) и джерси с автографом сезона-2007/08, когда он единственный раз в карьере был признан MVP (5,6 миллиона).

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Цена за шкафчик была установлена в районе 750 000 долларов. Но за последние двадцать минут аукциона четыре участника торгов увеличили цену до чуть менее 3 миллионов.

Во время ремонта Стэйплс Центр в 2018 году неназванный рабочий по техническому обслуживанию спас шкафчик Брайанта от сноса и продал его частному коллекционеру.

В Sotheby's отмечают, что часть выручки от продажи пойдет "на прямую пользу" Молодежному фонду Лос-Анджелес Лейкерс.

Напомним, что в этот же день Лос-Анджелес Лейкерс провели презентацию второй статуи Коби Брайанта, на которой великий баскетболист был изображен вместе с дочерью Джанной, также погибшей в авиакатастрофе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс

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