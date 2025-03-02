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Джервонта ответил, даст ли реванш Роучу после скандальной ничьей

Чемпион WBA высказался о потенциальном повторном поединке.
Сегодня, 14:48
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис высказался о вероятности проведения реванша против Ламонта Роуча после спорной ничьей в их первом бою.

Американский боксер ушел от прямого ответа, заявив, что не против второго поединка, но вряд ли он будет следующим и состоится в этом году.

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"Реванш в этом году? Я не уверен. Я вообще не уверен, но надеюсь, что это может случиться. Нет, в этом году, вероятно, нет.

Хочу ли я реванш следующим? Да, этот тот бой, который я хочу следующим. Но он не будет следующим поединком. Какой тогда бой? Возможно, скоро узнаете", - приводит слова Дэвиса The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис

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