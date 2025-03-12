Промоутер Усика раскрыл потенциальное место проведения боя против Дюбуа

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался относительно потенциального реванша между своим клиентом и Даниэлем Дюбуа.

Красюк заявил, что поединок может пройти на Родине Даниэля, а именно в Великобритании.

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"Мы работаем над организацией этого противостояния уже сейчас. Я думаю, что бой может пройти на Уэмбли. Этот вариант рассматривается", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Отметим, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в Польше. Тогда Александр нокаутировал британца, однако, после боя Даниэль жаловался на то, что Усик бил ниже пояса.

Боксер вызвал украинца на реванш после того, как он побил во второй раз Тайсона Фьюри.

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