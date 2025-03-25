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Промоутер чемпиона принял вызов от Камбососа, назвав дату боя

Австралийский боксер получит титульный поединок в новом для себя дивизионе.
Сегодня, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Ричардсон Хитчинс / Getty Images
Ричардсон Хитчинс / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула IBF в первом полусреднем весе Ричардсона Хитчинса, заявил, что следующий бой его клиент проведет против бывшего абсолютного чемпиона легкого дивизиона Джорджа Камбососа.

Представитель американского боксера сообщил, что поединок с австралийцем они планируют организовать 21 июня.

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"Датой боя будет 21 июня. Мы нацелены на нее. В этот день нет никаких событий. Ричардсон Хитчинс подерется в этот день против Джорджа Камбососа или кого-то другого. Я не думаю, что у Камбососа очень серьезное рассечение. Ему понадобится четыре-пять недель, чтобы рассечение зажило. Он будет в форме и сможет снова приступить к спаррингам. Ему нужно успеть к этой дате, и я верю, что он сможет.

Это отличный бой. Джордж - захватывающий боец. Он завоевал все титулы в легком весе. У них с Хитчинсом были перепалки в социальных сетях. Раскрутка боя будет эпичной. Я думаю, что это замечательный поединок", - приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, ранее Джордж Камбосос успешно дебютировал в первом полусреднем весе, одержав победу над соотечественником Джейком Уилли.

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