Диллиан Уайт отказался выходить на ринг ради "чего-то большего"
Британский ветеран супертяжелого веса Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) откажется от участия в предстоящем боксерском шоу, которое должно состояться 7 июня в британском Ипсвиче.
Его промоутер Фрэнк Уоррен сообщил об этом изданию The Ring:
"Дилиан больше не в карде шоу. У него появился шанс на большой, очень большой бой в августе, и мы сейчас пытаемся это урегулировать. Это действительно большой поединок для него, поэтому он будет в приоритете.
Он хочет этого, он хочет боя большего масштаба, чем тот, который был бы в Ипсвиче. Это будет действительно очень большой бой".
37-летний боксер в апреле отказался от боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года.
Напомним, Уайт должен был выступить в рамках андеркарда события Фабио Вордли - Джастис Хани.
Ранее, украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 KO) поделился планами по возвращению на ринг.
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